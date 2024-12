Tragedia in mare a Fiumicino | il Sindaco proclama il lutto cittadino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024 – Ildi, Mario Baccini, ha emesso un’ordinanza sindacale per dichiarare ilin seguito alla tragica morte di due pescatori, avvenuta ieri pomeriggio a largo della costa di Focene (leggi qui). Gli uomini sono stati travolti da una violenta bufera che si è abbattuta improvvisamente sulle acque del litorale romano, facendoli cadere in.“Quella di ieri è stata unache ha colpito duramente la nostra comunità. La scomparsa di Massimo e Claudio Di Biase, conosciuti da tutti come degli instancabili lavoratori, lascia un vuoto profondo. Hoto ilper onorare la memoria di queste due persone che hanno contribuito per anni alla tradizione marinara del territorio. Il nostro pensiero va alla loro famiglia, a cui esprimiamo il più sentito cordoglio.