Tragedia a Roma, mamma italiana che viveva in Belgio uccisa da un albero sotto gli occhi dei suoi 3 bimbi, illesi

torna a fare i conti con il suo verde “selvaggio”, ma stavolta il prezzo da pagare è stato altissimo: la vita di Francesca Ianni, 45 anni, madre di tre figli che lavorava come architetto in. Verso mezzogiorno, nel parco Livio Labor a Colli Aniene, un platano cipressino alto oltre 25 metri si è schiantato sulla panchina dove la donna era seduta insieme all’amica Alessia Annibale. Francesca, tornata nella Capitale per le vacanze natalizie, non ha avuto scampo: è morta sul colpo. L’amica è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I, mentre i tre figli della vittima, rimastiaccanto ai giochi, sonoshock. Ora, sul luogo dell’incidente, anche la terza figlia e il marito della vittima.La Procura diindaga: omicidio colposoLa Procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, delegando le indagini alla polizia locale e ai carabinieri forestali.