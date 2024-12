Amica.it - Soft Angelic Make up: il trucco è invisibile ma c’è

Leggi su Amica.it

Il-Up è il trend beauty che sta conquistando TikTok e si candida a diventare la versione aggiornata e raffinata del classico No-Up-Up. Come ogni, si ispira alla bellezza eterea e naturale ed enfatizza la luminosità della pelle e i dettagli delicati del viso, regalando un aspetto fresco e quasi. Effetto pelle bagnata, ombretto glitter e una palette dai toni rosa e luminosi sono la formula per questoispirato agli angeli di Victoria’s Secret, ma non solo. Nel moodboard, oltre agli angeli, ci sono anche Sabrina Carpenter, Nicola Peltz Beckham e k-pop idol. Il risultato è un meravigliosoglam che gli uomini non riescono a percepire comeup, ma solo una bellezza naturale.