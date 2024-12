.com - Roma, colpisce la compagna con una bottiglia di vetro: arrestato

Leggi su .com

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato anella notte tra il 22 e il 23 dicembre, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaTrastevere hannoun 45enne ecuadoriano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della sua, una 33enne peruviana. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione situata in via della Nocetta, nella zona di Trastevere, dove i militari sono intervenuti dopo una chiamata giunta al 112., un’altra donna aggreditaLa vittima ha raccontato agli agenti di essere stata colpita al volto con unadidal suo compagno, il quale, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, ha agito con violenza. La donna ha dichiarato che l’uomo, già protagonista di episodi di violenza nei suoi confronti dal 2023, non si è fermato nemmeno quella notte.