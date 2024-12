Romadailynews.it - Roma, albero cade in un parco: morta una donna, grave l’amica

Tragedia a Colli Aniene: vittima una madre di tre figli, ferita un’altra. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo.Una tragedia si è consumata questa mattina nelLivio Labor, in via Cesare Massini, nella zona Colli Aniene di, dove unè crollato uccidendo Francesca Ianni, 45 anni, e ferendomente un’amica, coetanea della vittima.Ladeceduta si trovava nelinsieme ai suoi tre figli minori, che sono rimasti illesi. La secondacoinvolta è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico e si trova in prognosi riservata, sedata nel reparto di Rianimazione.Secondo i primi accertamenti, il cedimento dell’, un platano cipressino, sarebbe stato causato dalle forti raffiche di vento.