Rifiuti tessili, a gennaio parte l’obbligo Ue per la differenziata, Italia capofila

Dal primo2025, la raccoltadeidiventerà obbligatoria in tutta l’Unione Europea, segnando un passo significativo verso la transizione ecologica. Si tratta di un provvedimento che mira a ridurre l’impatto ambientale del settore tessile, uno dei più inquinanti al mondo, e a promuovere il riutilizzo e il riciclo dei materiali. Tuttavia, l’attuazione di questa misura presenta sfide importanti, sia a livello normativo sia operativo.L’si è distinta come Paese pioniere in questo ambito, introducendo già a partire dal 2022della raccoltadei. Questa iniziativa, adottata prima che venissero definite le direttive europee, rappresenta un esempio concreto di leadership nella sostenibilità ambientale. Tuttavia, i risultati ottenuti fino ad oggi sono stati inferiori alle aspettative.