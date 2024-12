Laprimapagina.it - Precipita aereo da turismo in una zona fittamente boscosa di Jalisco: almeno 7 vittime

Undato in unadi, nell’ovest del Mexico. Lo rendono noto le autorità locali. Il Cessna 207 arrivava da La Parota, nel vicino stato di Michoacan. La protezione civile diha affermato che il luogo dell’incidente si trova in un’area di difficile accesso. Si registrano.Oltre agli uomini della Protezione Civile, sul posto sono intervenuti anche quelli dei Vigili del Fuoco che, in coordinamento con le autorità dei comuni di Quitupan e Mazamitla, che si trovano entrambi nello stato messicano di, hanno lavorato a lungo per far fronte all’incidente. Gli agenti hanno rinvenuto nei pressi del luogo dell’incidente i corpi carbonizzati di 7 persone per cui è stata richiesta la presenza del personale del servizio medico legale.