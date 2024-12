Bergamonews.it - Positiva all’alcol test alla guida, provoca un frontale ad Albino: 23enne gravemente ferita

. Unaè rimastain seguito ad uno scontrotra due auto che si è verificato in via Casazza, nella serata di domenica (22 dicembre) intorno alle 20.La giovane stava conducendo la sua Opel Corsa per le strade del paese quando una Citroen C2 proveniente dal senso opposto, dal quartiere di Vall’Alta, ha invaso la sua corsia andando are l’incidente.una 38enne residente in paese che, sottoposta aietilici, è risultatacon un tasso di 2,73prima prova e 2,72seconda. È stata portata in codice giallo all’ospedale Bolognini di Seriate e poi a Bergamo per accertamenti. La ragazza di 23 anni, invece, anche lei residente ad, ha avuto la peggio: è stata ricoverata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.