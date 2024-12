Sport.quotidiano.net - Mesola, ci pensa Davo: successo e primato confermato

Petroniano 12 PETRONIANO: Cocchi, Malagoli (1’ st Ezechia), Cuppini, Kamga, Canè, Franceschi (39’ st El Ouahhabi), Fotso, Maestri, Neri (1’ st Tonelli), Cordoni, Crisci (16’ st Macchiaroli). A disposizione: Imbimbo, Gamberini, Novi, Bologna, Barbacini. All.: Ronzani.: Calderoni, Lucci, Tofan, Paganini (28’ st Marandella), Marcolini, Guariento, Mantovani, Cavallari, Allegrucci, Cantelli,(39’ st Gianella). A disposizione: Turri, Biolcati, Leonardi, Volynets, Ferro. All.: Cavallari. Reti: 16’ pt(M), 23’ pt(M), 37’ pt Maestri (P). Note: ammoniti: Cocchi (P), Paganini (M), Mantovani (M), Cavallari (M), Cantelli (M). Importante vittoria in trasferta del, capolista del girone, che passa per il risultato di due reti a uno sul campo del Petroniano, nella sfida valida per il recupero della ottava giornata del girone C di promozione Emiliana.