Manovra bonus bebè e assegno unico aumentato del 50% | pacchetto di aiuti per neonati e famiglie

La terzaeconomica dell’esecutivo di centrodestra ha tra i suoi caposaldi la famiglia e la natalità. E si tratta di fatti. “Il governo Meloni ha introdotto un significativodiper iche verranno al mondo nel 2025: con l’obiettivo di sostenere lee contrastare il calo delle nascite nella nostra Nazione”. A spiegare il provvedimento è la parlamentare di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio. “Grazie alla nuova Legge di Bilancio che attende l’approvazione definitiva dal Senato, lecon un ISEE inferiore a 40mila euro potranno beneficiare di ununa tantum di 1000 euro per ogni nuovo nato; o adottato a partire dal 1 gennaio 2025. Inoltre, l’universale, già in vigore, sarà potenziato del 50% per il primo anno di vita del bambino.