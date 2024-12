Lettera43.it - Il segretario dei Radicali si autodenuncia: «Ho guidato dopo aver consumato cannabis»

Durante la mattina del 23 dicembre, a Roma, Filippo Blengino,deiItaliani, si èto per guidal’assunzione di sostanze stupefacenti. Un’azione volta a contestare la norma introdotta nella recente riforma del codice della strada dal Ministro Matteo Salvini. Blengino ha dichiarato diassuntosabato 21 dicembre e di essersi messo alla guida lunedì mattina in piena lucidità. «Molti ignorano che le tracce direstano nell’organismo per giorni, anche quando non vi è più alcuna alterazione delle capacità. Con questa norma, lo Stato punisce individui perfettamente lucidi alla stregua di chi si mette al volante in uno stato psico-fisico alterato», ha spiegato Blengino. View this post on Instagram A post shared by Filippo Blengino (@filippoblengino)contro la legge: «Pronti a sfidare Salvini»Matteo Hallissey, presidente deiItaliani, ha annunciato l’intenzione di proseguire con altre forme di disobbedienza civile contro la norma.