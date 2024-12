Davidemaggio.it - Iacchetti difende Striscia: “Berlusconi farà ciò che vuole. Ma trovare un’alternativa non sarà facile”

Leggi su Davidemaggio.it

Giù le mani dala Notizia! Il monito arriva da Enzo, dopo che Pier Silvioha ammesso il momento faticoso che sta attraversando il programma, non escludendo l’arrivo nell’access di Canale 5 di altri titoli.Noi siamo i soli a rischiare, a fare satira e controinformazione, a cambiare un po’ ogni sera, in pari con la vita fuori. Detto ciò,ciò che. Manon, per non pensare alle reazioni che potrebbe avere il nostro piccolo zoccolo duroha dichiarato il comico e conduttore lombardo a La Stampa. I numeri di un tempo, però, sono lontani: “Quei tempi non ci sono più per nessuno: ci sono le piattaforme, i social, altri canali non più di nicchia”, sottolinea. Ma c’è Affari Tuoi che, invece, viaggia ogni sera con ascolti decisamente importanti, anche a discapito della stessa