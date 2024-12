Lanazione.it - Hta acquisisce De.Mal: "Completata la filiera"

Una importante acquisizione è stata portata a termine nei giorni scorsi da Hta (High tech aluminium), azienda con oltre 50 anni di vita e che, fondata nel 2007 ed indipendente dal 2021,ad oggi leader indiscusso per tecnologia e qualità di prodotti con base operativa a Pontedera, nella zona industriale di Gello. Nel gruppo Hta entra infatti De.Mal, azienda con sede a Pontedera e con una storia importante alle spalle, acquisita al cento per cento da Hta. "Una scelta fatta per completare la nostra, nello specifico nel settore dei serramenti ed essere ancora più vicini al cliente finale così da portare il nostro nome nelle case di tutti – spiegano la presidente di Hta Simonetta Vecoli e l’amministratore delegato Gianmarco Guerrini – De.Mal. infatti, da decenni, sviluppa e commercializza profilati in lega di alluminio estrusi ed accessori per serramenti.