Freddo polare e neve, che tempo farà a Natale. Occhio all’Adriatic Snow Effect

Roma, 23 dicembre 2024 – Tantae tanto. Sono queste le previsioni meteo per il2024 che è ormai alle porte. "Nella settimana diavremo un'Italia sostanzialmente divisa tra sole e nevicate fino a bassissima quota", afferma Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it. "Già in queste ore l'irruzione di correnti d'aria di originein discesa dal Nord Europa sta provocando non solo un repentino abbassamento delle temperature, ma anche tante precipitazioni, in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori”. La: ecco dove Laè arrivata già in Emilia-Romagna e in Umbria e da oggi fino ale regioni che si imbiancheranno fino a quote bassissime (300-500 metri) saranno Marche, Abruzzo e Molise, ma con possibili sfondamenti delle precipitazioni fin sulle zone interne di Basilicata, Campania e Calabria.