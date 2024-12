Pianetamilan.it - Dybala: “Milan-Roma? Ci sentiamo pronti, sarà una partita difficile”

Dopo la vittoria casalinga contro il Parma, Pauloha espresso fiducia e determinazione in vista della sfida contro il, in programma domenica prossima. Intervistato da DAZN, l’attaccante argentino ha dichiarato: “? Ci, sono le partite più belle da giocare. Prima penseremo ai rossoneri, cheunae viene prima del Derby.”ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sullacontro il, un avversario sempre temibile, e ha riconosciuto che la squadra dovrà dare il massimo per affrontare una sfida che si preannuncia ardua. La, reduce da una vittoria importante, è consapevole che lacon i rossoneri rappresenta un altro passo fondamentale nella lotta per obiettivi di alto livello in questa stagione. La sfida contro il, infatti, si prospetta cruciale per entrambe le squadre.