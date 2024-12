Sport.quotidiano.net - Como sogna la replica: "Ricordiamoci della Roma"

Tocca alprovare a strappare punti a San Siro, contro l’Inter che rincorre lo scudetto. Fabregas è stato chiaro: "È la squadra più forte d’Europa, i campioni d’Italia in carica. L’abbiamo studiata tanto al video, non hanno alcun punto debole e hanno tantissime diverse soluzioni offensive. Dovremo giocare al massimo senza mai commettere errori, facendo la partita perfetta. Abbiamo già battutoe Atalanta, sappiamo che possiamo farlo ancora". Il tecnico lariano non sembra arrendevole o spaventato, crede nei suoi giocatori e nella voglia di fare risultato. Tra questi non ci sarà Gabrielloni, l’eroepartita contro la, che ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di giovedì. La lista infortunati comprende anche Sala e Moreno, che fanno compagnia a Perrone, atteso a febbraio.