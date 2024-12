Capri Hollywood | ll ragazzo dai pantaloni rosa è il film dell’anno Premio al produttore Roberto Proia

Leggi su Ildenaro.it

“Ildai” di Margherita Ferri, campione italiano d’incassi della stagione (oltre 9 milioni di euro, quarto in assoluto), è il ‘’ ache premierà ile sceneggiatoree il cast domenica 29 dicembre. Ilinterpretato da Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Andrea Arru e Corrado Fortuna è prodotto da Eagle Pictures e Weekends. Il festival è organizzato dall’Istitutonel Mondo col sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi), della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova. Si tratta del secondo riconoscimento caprese dopo dopo l’Humanitarian Award annunciato nei giorni scorsi per aver affrontato i temi del bullismo e sopratutto del cyberbullismo omofobo riuscendo a coinvolgere tanti giovanissimi anche attraverso una straordinaria promozione nelle scuole.