Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe da impazzire | terza vittoria consecutiva per entrambe

Milano. Inizia nel miglior modo possibile il girone di ritorno dell’23 che, in quel di Milano, sbanca il campo dell’Alcione Milano strappando tre punti pesantissimi oltre a confezionare il terzo successo consecutivo.Nel primo tempo l’occasione più grande è proprio dei nerazzurri, ma il piazzato di Panada si infrange sulla traversa. A griffare il successo che vale proprio il sorpasso nei confronti del club meneghino ci ha pensato il solito Vanja Vlahovic, autore del suo 14° gol in campionato, a cinque dal novantesimo.ALCIONE MILANO-U23 0-1Reti: 85? Vlahovi? (AT)Alcione Milano: Bacchin, Chierichetti, Piccinocchi (C), Dimarco, Bright, Pirola, Marconi (72? Samele), Invernizzi (72? Bonaiti), Stabile, Bagatti, Palombi. A disposizione: Agazzi, Ciappellano, Mazzola, Palma, Foglio, Lanzi, Boscariol, Caremoli, Bertoni, Pessolani, Bertolotti.