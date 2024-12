Quifinanza.it - Antitrust avvia istruttoria su Italgas per l’acquisto di 2i Rete Gas: “Ostacola la concorrenza”

Leggi su Quifinanza.it

L’un’sull’acquisizione di 2iGas da parte di. Come riportato nel bollettino dell’Autorità Garante dellae del Mercato (Agcm), è stato ritenuto necessario “procedere a ulteriori approfondimenti istruttori al fine di valutare se l’operazione in esame sia suscettibile dire in modo significativo laeffettiva”.Le concessioni sotto la lente dell’AgcmNel dispositivo pubblicato dall’Autorità Garante dellae del Mercato (Agcm), presieduta da Roberto Rustichelli, si precisa che l’operazione, volta al controllo esclusivo di 2iGas, “configura una concentrazione che interessa principalmente il settore della distribuzione del gas”. Il documento, disponibile sul sito dell’Agcm, sottolinea che “l’unica forma dirilevante in questo contesto è quella legata alla partecipazione alle gare d’ambito per l’affidamento delle concessioni scadute”.