Oasport.it - A che ora Van der Poel oggi nel Superprestige di Mol: dove vederli in tv e streaming

Leggi su Oasport.it

Quinto appuntamento della stagione del2024-2025 di ciclocross e non sarà un appuntamento come tutti gli altri. Al via ci sarà infatti Mathieu van derche sarà il favorito numero uno dopo essere tornato alla grande ieri in Coppa del Mondo: in più non ci sarà neanche un duello con Wout Van Aert.Van Aert che ha posticipato il suo rientro alle gare di ciclocross per qualche problema di salute che l’ha colpito nei giorni scorsi: il corridore belga del Team Visma Lease a Bike non si è pienamente ripreso e ha quindi deciso saggiamente di non forzare i tempi. D’altro canto invece Mathieu van derè già in forma spaziale: il Campione del Mondo ha stravinto a Zonhoven ieri in Coppa del Mondo e verosimilmente anchenon vorrà lasciare neppure le briciole ai suoi avversari.