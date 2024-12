Lanazione.it - 23 dicembre, quarant’anni fa in Toscana la strage di Natale. L’inferno in galleria

Vernio (Prato), 222024 – Laprima delle stragi. Era domenica quel 23del 1984, quando alle 19.08 un ordigno nella nona carrozza del Rapido 904 esplose con una carica radiocomandata mentre percorreva i 18 km dellaDirettissima tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino tosco-emiliano. Luoghi non distanti da quelli dellaItalicus del '74 (12 morti e 48 feriti). La bomba sul 904 provocò 16 morti e 267 feriti: il treno era partito da Napoli per Milano, carico di persone in viaggio per le feste di fine anno. Sono passati 40 anni da quella notte infernale in cui nella grandedell’Appennino, a pochi chilometri dalla stazione di Vernio, si consumò unache segnò profondamente anche la comunità di Vernio e della Val di Bisenzio.