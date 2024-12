What If… ? 3×01 | tutti gli easter eggs e la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

If. ?,glie ladelTornaIf. ?, la serie animata dei Marvel Studios che immagina versioni alternative dei racconti visti sul grande e piccolo schermo. Nel primo episodio della terza stazione viene ad esempio mostrata una realtà in cui Hulk diventa sempre più grande e cattivo e gli Hulkbuster degli Avengers sempre più imponenti. Con protagonisti diversi popolari eroi del MCU che si sono riuniti in una squadra di “Mech Avengers” che pilotano imponenti impianti, questa prima storia si conclude con una gigantesca resa dei conti, e presenta alcuni divertentie riferimenti vari lungo il percorso.Come noto, nella serie animataIf.? del MCU, Uatu l’Osservatore (la cui voce originale è di Jeffrey Wright) accompagna gli spettatori in un viaggio nel tempo e nello spazio, con linee temporali alternative in cui si compiono scelte diverse che portano a cambiamenti drammatici.