Tvplay.it - Tradimento inaccettabile, brutta botta per l’Inter a gennaio

Leggi su Tvplay.it

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato nella quale potrebbe esserci un grande ritorno in Serie A.rischia una beffaComincerà dal 22025 la sessione invernale di calciomercato che consentirà ai club di serie A di sistemare l’organico, se necessario, fino a fine stagione.per– Tvplay.it (Foto Ansa)Escluse Inter e Atalanta, gli altri top club di serie A dovrebbero tutti rinforzarsi con acquisti funzionali a colmare le attuali lacune della rosa. Lo farà il Milan, alla ricerca di un mediano che possa rappresentare l’alternativa ideale all’insostituibile Fofana. Acquisto necessario anche per la Juventus che deve prendere un difensore per sostituire Bremer, la cui stagione è finita dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso ottobre a Lipsia.