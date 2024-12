Biccy.it - Tensione con Federica Pellegrini? Madonia fa chiarezza

Leggi su Biccy.it

Per settimane sono circolati rumor su una presuntatrae Angelo, tanto che in una puntata di Ballando Con le Stelle anche Selvaggia Lucarelli ne ha parlato. Alla fine il ballerino è stato allontanato (sul web è scoppiata una polemica perché non tutti hanno trovato giusta questa decisione) e pochi giorni dopoha fatto un appunto a Domenica In: “Mi dispiace solo che non sia arrivata una chiamata. Mi aspettavo una telefonata il giorno dopo la puntata, anche perché poi la decisione di allontanarlo è arrivata il lunedì sera. Invece nulla. Io sono abituata a confrontarmi faccia a faccia“.Oggi sempre da Mara Venier è intervenuto anche Angelo, spegnendo le voci su questa tanto chiacchieratae dichiarando che non c’è mai stato un vero litigio con