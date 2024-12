Tarantinitime.it - Ruba da un’auto in sosta e colpisce proprietario con un martello, arrestato 35enne

Tarantini Time QuotidianoNei pressi della stazione ferroviaria, un uomo si è avvicinato aparcheggiata e, utilizzando un, ha infranto il finestrino per impossessarsi di una borsa lasciata all’interno del veicolo. L’autore del gesto è M.L., uncon precedenti penali, già noto alle forze dell’ordine per una rapina commessa ai danni di un senzatetto alcune settimane prima.Ildel veicolo, accortosi del furto, ha cercato di inseguire l’uomo per recuperare la borsa, ma è stato colpito a un braccio con lo stessoutilizzato per il furto. Una pattuglia della Polizia, che si trovava nei paraggi, è immediatamente intervenuta, bloccando e arrestando il. Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato trasferito in carcere in attesa della convalida dell’arresto.