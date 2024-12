Pianetamilan.it - Pagelle Milan Futuro-Virtus Entella 1-2: Zeroli capitano vero, Zukic pasticcia

Allo stadio 'Felice Chinetti' è andata in scena la sfida, valevole per la 20^ giornata del girone B di Serie C, fra. Il match si è concluso sul risultato di 1-2 grazie all'autogol di Damire alle reti di Kevine Andrea Corbari. Ecco, di seguito, ledei rossoneri secondo la nostra www. - Se nel primo tempovanno negli spogliatoi sullo 0-0 è soprattutto grazie a lui. Un solo tiro in porta per gli ospiti, difficile da prendere. Lui ci arriva e tiene inviolata la porta rossonera. Incolpevole sulla deviazione nella propria porta del compagno di squadra. Voto: 6,5 - Incolore la sua prova nel primo tempo, non si nota mai per alcuna peculiarità.