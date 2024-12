Nerdpool.it - NerdPool incontra Corrado Mastantuono

Nel corso della sua lunga e proficua carriera,ha legato spesso il suo nome alla produzione Disney o a serie pubblicate da Sergio Bonelli Editore. Più di recente, invece, ha debuttato nel fumetto statunitense, realizzando i disegni di una miniserie facente parte dell’universo di The Witcher. Il primo numero di The Witcher: Corvo Bianco è uscito in versione artist edition, con le tavole in b/n, seguite dalle matite e dall’intera sceneggiatura, e in occasione di Cartoomics & Milan Games Week, abbiamo avuto la possibilità di fare una chiacchierata con. Vi presentiamo quindi l’intervista integrale, buona lettura! Ciao, benvenuto sue grazie per questa intervista.Grazie a te, grazie dell’interesse, è sempre un piacere e un onore.Iniziamo parlando di The Witcher: Corvo bianco, la miniserie pubblicata in originale da Dark Horse e scritta da Bartosz Sztybor.