Quotidiano.net - Natale con neve in Abruzzo e Molise: previsioni meteo per il 24 e 25 dicembre

Leggi su Quotidiano.net

con lasoprattutto tra, con manto bianco anche sull'Appennino Calabro-Lucano, nelle zone più interne del Lazio e delle Marche e nel nord della Sicilia. Nel resto d'Italia qualche nuvolosità sulla Toscana e sole nel resto delle regioni del Nord. Questo il quadro delleper il 24 e il 25fornito da Claudio Tei,rologo del Lamma, il Consorzio tra Cnr e Regione Toscana. "Tra il 24 e il 25 - spiega Tei all'ANSA - ci attendiamo mezzo metro diin montagna sulla fascia appenninica dalle Marche in giù, fino a 1 metro sul Gran Sasso. Verso il basso gli accumuli saranno minori ma il 25 potremmo avere laanche a quote più basse. Al Nord - dice l'esperto - saranno invece giornate soleggiate. Ma lunedì sarà caratterizzato da una veloce perturbazione con aria polare che porterà pioggia, temporali, grandinate e un deciso rinforzo del vento a partire dalla Sardegna e toccando poi le coste tirreniche prima per poi spostarsi sull'Adriatico".