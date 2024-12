Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery vuole farsi un altro regalo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultima gara al PalaSavelli in questo 2024 indimenticabile per laGrottazzolina che riceve la visita di Modena con l’obiettivo dichiarato di dare continuità al successo contro Monza e alimentare le quotazioni in ottica salvezza. E’ anche il match pre-natalizio e il Palas sarà in tal senso protagonista in versione natalizia appunto soprattutto per i più piccoli con tante occasioni di divertimento per tutti. Ma sul campo ci sarà battaglia contro la squadra di Alberto Giuliani, formazione di altissimo livello: lo sa bene coach Massimiliano Ortenzi. "La gara di Monza ci ha dato entusiasmo e carburante per continuare a fare quello che ci siamo detti. Sappiamo di avere qualche difficoltà su alcune situazioni e di essere in emergenza perché ci manca ancora qualche giocatore, cosa che incide sull’allenamento.