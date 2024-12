.com - Inzaghi: “Sto bene all’Inter, spero di restare a lungo”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Il Como è un’ottima squadra, organizzata. Un mix di esperienza e giovani e Fabregas sta dimostrando le sue qualità”. Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Como, lunedì 23 dicembre. L’allenatore nerazzurro ha fatto in primis il punto sugli infortunati: “Dietro Pavard e Acerbi ci mancano, oggi avevano qualche problema pure De Vrij e Darmian. Valuteremo se saranno recuperabili. Per ora no, ma abbiamo qualche speranza. Barella? Si è allenatoieri e oggi, farò le mie valutazioni domani mattina. Guarderò tutti i dati, ma mi sembra che stia moltocome i suoi compagni di reparto. Sicuro sarà disponibile”. Il tecnico nerazzurro ha poi parlato della sua situazione: “? Il desiderio è quello,mi sento apprezzato e sto