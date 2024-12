Formiche.net - Il vertice in Lapponia rafforza il ruolo dell’Italia in Ue. Parla Calovini

IlNord-Sud nellafinlandese “consolida ancora di più ilinternazionale, allargando la strategia geopolitica di questo esecutivo”. Giangiacomomentare di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Affari Esteri, nella sua intervista a Formiche.net, ragiona sulle ultime 96 ore in cui “il presidente Meloni si è confermata una leader in grado di mettere allo stesso tavolo personalità di differenti sensibilità per trovare una sintesi concreta su due delle tre tematiche prioritarie per l’Unione Europea”.I governi di Finlandia, Grecia, Svezia e Italia si trovano a ragionare di sicurezza e immigrazione. I due fronti sono estremamente collegati, come dimostrano le interlocuzioni che sono state avviate sia a Bruxelles che in Finlandia. Peraltro sia la Svezia che la Finlandia sono due interlocutori “preziosi” sia sul piano dell’immigrazione che sul piano della sicurezza.