Ilrestodelcarlino.it - Il Circolo dei cuochi compie dieci anni e si trasferisce a Cesena

Era gremito il ristorante Ponte Giorgi di Cella di Mercato Saraceno per la tradizionale festa degli auguri deldi Romagna, aderente all’Apci (Associazione professionaleitaliani), che quest’anno ha avuto un sapore particolare perché l’associazionee ha trasferito la sede dalla Confesercanti ditico alla Confcommercio di. In cucina e in sala a darsi da fare c’erano il presidente Sergio Ferrarini, i vicepresidenti Andrea Biondi e Riccardo Foschi, il segretario Alessandro Poletti, i consiglieri Sergio Bocassini, Guglielmo Giorgi e Nicola Ferrari, e alcuni soci (foto). Ilha 150 soci, 80 professionisti e 70 amatori. Parte del ricavato dell’attività delviene desoluto in beneficenza all’associazione Art Counseling e a una casa famichia che opera nella valle del Rubicone.