Terzotemponapoli.com - Finalmente! Prima vittoria del Napoli Basket, sconfitta Scafati per 96-94

Dopo un overtime Pullen e Totè portano ilal successo per 96-94 Per la dodicesima giornata del campionato di serie A 2024-25, il, dopo ladi Brescia, ospita nel derby campano la Givova, che viene dal successo dopo due overtime contro Pistoia.vs GIVOVAOVERTIME – Riporta Pianeta.com che con 4’31” liberi per Sorokas 0/2, invece Pangos piazza la tripla . Gray scivola, ma serve Cinciarini per Sorokas, altro viaggio in lunetta. Stavolta è 2/2. Treier fuori si fa curare in panchina. Pullen penetra e scarica per Totè che segna e ha il libero per fallo di Pinkins. Non va 87-84 con 3’33”. Cinciarini mette la tripla del nuovo pareggio. Green spara la tripla, Totò prende il rimbalzo e serve Pangos +3 con 2’30”. Cinciarini ci riprova senza successo, Woldetensae attacca in area ma si confonde da solo.