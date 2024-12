Evacuazioni incendi e inondazioni | il Natale da incubo dell’Australia

Leggi su Open.online

«Colpita da un mix di tutto». Così il Bureau of Meteorology, l’agenzia governativa australiana che si occupa di meteorologia, ha descritto la situazione nel Paese, che si prepara a undatra.December 20, 2024 Le emergenzeOggi, 21 dicembre, sono stati emessi avvisi di emergenza per i cittadini che risiedono da Watgania a Halls Gap – nello Stato di Victoria – per glidivampati nel parco nazionale Grampians. Chi abita nella zona segnalata dalle autorità è invitato a evacuare. Circa 28.000 ettari del parco sono stati distrutti dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che il terreno continuerà a bruciare per i prossimi giorni. Nonostante questo, è prevista neve (sopra i 1.500 m) in alcune parti di Victoria, Tasmania e Nuovo Galles del Sud, tra oggi e