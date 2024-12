Isaechia.it - Domenica In, Angelo Madonia: “Federica Pellegrini? Tra noi mai uno scontro. Ecco perché sono stato allontanato da Ballando con le Stelle!”

Oggi aIn,, ex maestro di danza dicon le, ha raccontato per la prima volta i dettagli riguardo al suo allontanamento dal programma. Il ballerino, che aveva gareggiato con, ha svelato i retroscena del suo licenziamento, portando alla luce aspetti poco noti del suo rapporto con il programma e la giuria.si è detto orgoglioso del lavoro svolto con, che ha conquiil secondo posto nella competizione. Tuttavia, ha sottolineato come il suo comportamento siaritenuto non in linea con le politiche del programma: Se avessi qualcosa da rimproverarmi, avrei chiesto scusa. Certi video nonstati contestualizzati, sembrava che stessi guardando il telefono in sala prove, ma mi occupavo della parte social, musicale e video.