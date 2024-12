Lanazione.it - Dodicenne investito da un’auto, è in prognosi riservata

Perugia, 22 dicembre 2024 – È ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia unche, sabato sera, è statomentre attraversava la strada. Il bambino è in. L’incidente si è verificato lungo via Nervi, nella zona commerciale di Ellera di Corciano. Stava attraversando sulle strisce, secondo quanto si apprende, per raggiungere, dal centro d’intrattenimento Gherlinda, l’altro lato della strada dove si trovano anche le fermate degli autobus. L’auto, con al volante un ragazzo di 18 anni, lo avrebbe preso in pieno. Presumibilmente l’automobilista non si sarebbe accorto del ragazzino che attraversava. La strada che è particolarmente transitata, in questi giorni prossimi alle festività natalizie, è ancora più trafficata.