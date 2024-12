Ilgiorno.it - Consulbrokers per lo Sport. Premiata la Libertas

Leggi su Ilgiorno.it

Consegnato ad Andrea Pantano, presidente di, una delle principali realtà italiane nel campo della promozioneiva, il Premioper lo, ideato per valorizzare i principi dellocome mezzo di integrazione, condivisione e sviluppo personale. Questo prestigioso riconoscimento celebra individui e organizzazioni che, tramite lo, promuovono inclusione e solidarietà, diventando un esempio per giovani e comunità. "Abbiamo istituito questo premio quando loè entrato a far parte della Costituzione Italiana, per noi loè uno stile di vita e ogni anno vuole premiare non solo gliivi, ma anche tutte le persone che hanno dedicato tempo e spazio con passione allo. Questo premio racconta i valori fondamentali della nostra azienda: impegno, dedizione e spirito di squadra.