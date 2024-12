Sport.quotidiano.net - Competizioni europee. San Marino pronto ad accogliere le finali della Uefa Region’s Cup

La Federcalcio di Sanha ricevuto la notizia dallache il Titano è stato scelto quale sede per il torneo finale14esimaRegions’ Cup. A pesare sulla decisione, in un ventaglio di tre candidature, è stata anche la portata storicaqualificazioneNat San, capace di vincere a punteggio pieno il suo raggruppamento lo scorso novembre. Ma far pesare la bilancia dalla partepiccola Repubblica è stata anche la brillante organizzazione, nei mesi recenti, del Round 1 di qualificazione agli Europei Under 17 e dello stesso Intermediate Round diRegions’ Cup. La fase finale diRegions’ Cup, oltre alla Nat San, coinvolgerà altre sette rappresentative regionali di altrettanti sistemi calcistici europei: Aragón (Spagna), Dolno?l?ski Region (Polonia), Hradec Králové (Cechia), Länsi-Vantaan Ylpeys (Finlandia), Rijeka Region (Croazia), Vaud (Svizzera) e FA of Vojvodina (Serbia).