Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova ko ai supplementari. La Coppa Italia finisce all’Urbania

URBANIA10Dopo i tempiURBANIA: Stafoggia, Scarcella, Antonucci, Dal Compare, Sarli (8’ 2st Lami), Paoli, Zingaretti (32’st Nunez), Carnesecchi, Rivi (14’ 1ts Sema), Farias (5’ts Franca), Catani. All. Lilli.: Fatone, Sfasciabasti, Carnevali (37’st Tempestilli), Russo (15’st Palladini), Canavessio, Monaco, Pasqui, Tanoni (3’ 2st Trabelsi), Sbarbati, Mongiello (40’st Vitucci), Bambozzi (26’st Priori). All. Mobili. Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto. Reti: 3’ 1ts Catani. Note: spettatori 800 circa; espulso Scarcella; ammoniti Sfasciabasti, Bambozzi, Catani, Franca; corner 5-4; recupero 1’ e 5’ +3’ e 2’. Niente regalone sotto l’Albero. L’impresa di alzare per la prima volta ladi Eccellenza non è riuscita al, battuto 1-0 dal "Bianchelli" di Senigallia.