Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11: caro Bagnone con l'Atletico Tresana non si scherza

La Spezia, 22 dicembre 2024 – Real Chiappa e Sesta Godano di roccia, bloccano sul pareggio le due leader del campionato provinciale. Restano al comando del Girone 1 il Gs Pozzuolo e La Serra che, comunque, tengono a distanza la prima inseguitrice, il, sconfitto in casa a sorpresa dall'. Questo nella tredicesima di andata, che chiude il 2024, in attesa di riprendere l'11 gennaio con la penultima di andata della kermesse calcistica a 11 curata dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. Virgoletta solitaria capolista del Girone 2, visto che l'Amatori Filattiera viene fermato sul pari dal Farafulla e invece chi sta in testa non ha problemi sul campo della penultima. GIRONE 1 Risultati: Asc-Asd1-3 (Santini F.; Crispi L., Giromini M., Pieri M.