Calcio Serie D / Rotondo al 93', la Vigor Senigallia si salva

1-1 col Roma City che viene raggiunto nel recupero dopo il vantaggio iniziale, 22 Dicembre 2024 –prende l’ascensore, impatta di testa, riacciuffa il Roma City all’ultimo respiro e addolcisce il Natale della.Un gol del difensore regala un punto ai rossoblu contro i capitolini allo stadio Bianchelli.L’ultima gara del 2024 e del girone di andata termina 1-1.Il primo squillo è ospite: Hernandez spaventa tutti con un destro dalla distanza, Roberto ci mette i guantoni e Marchi in girata non trova lo specchio della porta sulla respinta.Larisponde: cross di Gonzalez, sponda di Magi Galluzzi espara alto da due passi.La gara si sblocca al 14?, Marchi ruba una sfera sanguinosa durante la costruzione locale, forse irregolarmente, e colpisce a porta vuota per l’1-0.