Agi.it - Boom di passeggeri a Catania, soprattutto dall'Albania

AGI - L'aeroporto diraggiunge un nuovo traguardo, superando la soglia dei 12 milioni dinel 2024. Nel dettaglio, il bilancio 2024 di Fontanarossa conta un totale di 12.340.005, con un incremento del +14,9% rispetto ai 10.739.614 del 2023. Un risultato trainato sia dal traffico nazionale, che continua a rappresentare una quota rilevante, sia dal rafforzamento delle rotte internazionali. Tra le tratte più significative si segnala quella da/per Roma Fiumicino, che ha totalizzato 1.950.000(+25%) nel corso dell'anno, e il collegamento con Tirana, che ha registrato una crescita straordinaria del +220%, raggiungendo i 245 mila viaggiatori. "Il superamento dei 12 milioni diall'aeroporto dirappresenta un risultato straordinario che testimonia non solo l'efficacia delle strategie messe in campo per il miglioramento delle infrastrutture e dell'offerta, ma anche il valore della sinergia con le istituzioni locali, nazionali e il territorio.