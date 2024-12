Anteprima24.it - Baronissi, i gruppi consiliari di maggioranza: “Compatti contro gli attacchi sterili e rancorosi dell’opposizione”

Tempo di lettura: 4 minuti“A oltre sei mesi dalle elezioni comunali, che hanno rappresentato uno dei risultati più netti e democratici nella storia di, constatiamo con amarezza che c’è chi ancora fatica ad accettare il verdetto dei cittadini. Le accuse rivolte all’amministrazione guidata dalla Sindaca Anna Petta sono un chiaro esempio di come il gruppo di opposizione si rifiuti di confrontarsi con la realtà, preferendo distorcere i fatti per mascherare la propria mancanza di visione e proposta politica. Definire questa“mal guidata” o insinuare presunte violazioni non è solo falso, ma anche profondamente offensivo per chi lavora ogni giorno nel rispetto delle regole e delle istituzioni. Le scelte adottate in Consiglio Comunale non sono arbitrarie, bensì basate rigorosamente sul rispetto della legalità, al contrario di quanto dimostrato da chi, fino a pochi mesi fa, ricopriva ruoli di responsabilità e ora tenta di mascherare le proprie inefficienze conpolemiche.