Ballando con le Stelle Lucarelli e lo ‘zero’ a Nargi | Ecco perché

(Adnkronos) – Terminata l’edizione 2024 dicon le, che ieri sera ha visto trionfare la coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, spazio ancora a qualche spiegazione da parte dei giudici. In particolare, stamattina è Selvaggiaa spiegare il nuovo ‘caso’ scoppiato ieri sera in studio: il voto zero a Federicae Luca Favilla. Un voto, ha sottolineato stamani la giudice, che non doveva suonare come una stroncatura ma, bensì, come una sorta di ‘aiuto’ a un’altra coppia, quella formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. La spiegazione è arrivata puntuale su Instagram. “Spiegata semplice:e Favilla – scrive– erano la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto,Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili.