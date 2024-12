Thesocialpost.it - Arrestato 57enne per maltrattamenti in famiglia: massacrava e seviziava la compagna e i figli

Leggi su Thesocialpost.it

L’Italia è spesso sconvolta da notizie di violenza domestica che mettono in luce la necessità di un’azione efficace e tempestiva da parte delle autorità. Recentemente, un altro sconvolgente caso ha fatto scalpore: unsalentino è statoperin, che ha sconvolto per l’entità delle sevizie a cui sottoponeva la moglie ed i.Dettagli scioccanti: il caso delsalentinoTerribile la crudeltà a cui sottoponeva i bambini: il piccolo di due anni costretto a fare docce fredde, ilo della, avuto da una relazione precedente, punti anche solo per un errore fatto durante i compiti, o perché non aveva lavato i denti. La donna avrebbe subito in silenzio per anni, finché i lividi hanno assunto una portata tale da spingerla a denunciare.