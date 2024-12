A Cuneo la Savino Del Bene Scandicci vuole iniziare al meglio il girone di ritorno

Leggi su Corrieretoscano.it

– Seconda sfida consecutiva lontano dalle mura amiche di Palazzo Wanny per laDelVolley, che affronterà una delle trasferte più lunghe del campionato nuovamente alla volta del Piemonte, questa volta con direzione.Herbots e compagne, dopo essere inciampate al tie-break la scorsa domenica contro la Igor Gorgonzola Novara, sono intenzionate a cominciare ildial, confermando quanto di buono mostrato dall’inizio della stagione. Le toscane, al netto delle tre sconfitte rimediate contro Busto Arsizio, Conegliano e Novara, hanno infatti disputato un convincentedi andata raccogliendo 30 punti e stabilendosi al secondo posto in classifica, a +2 dalla Numia Vero Volley Milano prima inseguitrice.È stata una settimana ricca di novità quella vissuta dal club toscano che ha salutato la centrale olandese Indy Baijens, accasatasi a Il Bisonte Firenze, dando al contempo il benvenuto al libero Manuela Ribechi e alla centrale Giulia Mancini, entrambe provenienti dalla squadra fiorentina e già a tutti gli effetti a disposizione di coach Marco Gaspari per la prossima sfida.