Zonawrestling.net - WWE: CM Punk vs Ludwig Kaiser ufficiale per lo show al Madison Square Garden

L’Housedel 26 dicembre alè ormai una tradizione per la WWE: lopost-natalizio è spesso un momento di grande festa per i fan e un’occasione per vedere alcuni match davvero interessanti. Come accaduto lo scorso anno, quando CMè tornato sul ring della WWE per la prima volta dopo 10 anni, per sfidare – un po’ a sorpresa – Dominik Mysterio. E per il wrestler di Chicago anche quest’anno ci sarà un match inaspettato.Preludio di una faida con Gunther?Come annunciato dal profilo X del MSG stesso, infatti, il prossimo 26 dicembre CMsi troverà sul ring contro, per la prima volta in carriera. Il match, che è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai fan online, potrebbe avere dei risvolti anche in vista delle prossime storyline.