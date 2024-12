Spettacoloitaliano.it - The Voice Kids 2024 è in diretta o registrato, dove lo fanno il programma

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Theè in? Tornano le più belle voci dell’Italia dai 7 ai 14 anni. Ben ventiquattro concorrenti parteciperanno all’edizione spin-off dell’omonimo talent show di Rai 1. Anche quest’anno è riconfermata la straordinaria giuria con Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Si aggiunge anche Arisa sulla poltrona dei giudici e naturalmente dei coach. Come di consueto i coach, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce arli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. E poi il giorno della finalissima che decreterà il miglior cantante.loThe? Tutte le curiosità sul.Theè inil, eccoloNella sua storia, iniziata nel 2013, Theof Italy è stato girato sempre dallo Studio 2000 del Centro Produzione di Milano.