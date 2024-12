Game-experience.it - The GBA Pixel Book, la recensione: ritorno al passato, in stile Bitmap Books

Tutti, in cuor nostro, conserviamo più di qualche ricordo del piccolo GBA. La celeberrima handheld Nintendo, capace di rappresentare un autentico punto di svolta nel mondo delle console portatili, ha avuto negli anni l’indubbio merito di unire la nostalgia dei cari vecchiad una potenza inedita per i tempi, specie nel contesto della mobilità, che apriva la strada ad un nuovo livello di esperienza, tanto ludica quanto visiva. Un pezzo di storia amatissimo ancora oggi e bramato dai collezionisti, forte di un design unico e fortemente distintivo e, inutile dirlo, di un parco titolo (come da tradizione Nintendo) su cui, oggettivamente, c’era poco di cui lamentarsi.Il Game Boy Advance rappresenta insomma un candidato perfetto per il “trattamentos”, che con The GBAoffre una celebrazione unica e sontuosa di quel piccolo prodigio di tecnologia: e, sempre con loimpeccabile dell’editor britannico, ecco che ci ritroviamo tra le mani un volume sensazionale che non si limita a dare il giusto tributo all’arte di quei, ma fornisce un viaggio entusiasmante nei meandri della creatività e della visione che hanno caratterizzato quell’epoca.