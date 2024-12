Dilei.it - Temptation Island, Jenny conferma la rottura con Tony: “Momento delicato”

Dopo la ritrovata serenità aGuardiano eRenda si sono lasciati e stavolta sembra definitivamente. Era già emersa un’indiscrezione al riguardo,ta nelle scorse ore dalla diretta interessata, sebbene non volesse dire la sua al riguardo. Come si suol dire il lupo perde il pelo, ma non il vizio e sembra proprio il caso diche, apparso di recente a Uomini e Donne nelle vesti di DJ, avrebbe tradito la fiducia (e non solo) della compagna, nonostante il suodifficile dopo la perdita del padre.La verità disulla fine della storia conChi ha seguito l’ultima edizione dicertamente ricorda la storia traGuardiano eRenda, che si è quasi interrotta sul finire del loro viaggio nei sentimenti ma, alla fine, ha ripreso quota.